ضياء رشوان: الشرق الأوسط أمام مشهد جديد في صراع إسرائيل مع دول المنطقة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الشرق الأوسط أمام مشهد جديد في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل ودول المنطقة، فبعد أن كان الصراع بين إسرائيل والدول العربية، أصبح هناك طرف إقليمي جديد غير عربي، لافتًا إلى أنه ولأول مرة الصراع الإسرائيلي يمتد خارج الإطار العربي.

الهجوم الإيراني لم يؤثر على إسرائيل

أضاف «رشوان»، خلال حواره ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن إطلاق إيران أسلحتها من أرضها على إسرائيل كان مقصودا، والرد الإيراني على حسب التقارير الإسرائيلية وغيرها لم يتسبب في خسائر ضخمة على المستوى المادي، لكنه أحدث شيئا لم يكن موجودت قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه وفق استطلاعات رأي أجريت في إسرائيل، تل أبيب سترد على ما حدث من إيران.

خلافات داخل إسرائيل حول الرد على إيران

وتابع: «الخلاف كان حول توقيت وحجم الرد وتأثيره على إيران، لكن استبقت إيران وأوضحت أن أي رد ستقوم به إسرائيل، ستضرب وبشكل أكبر من المرة الأولى، ومن الواضح أن تصرفات حكومة نتنياهو، غير متوقعة إلى الآن، ودائمًا ما يكون هناك ما يسمى بالهروب إلى الأمام، وهناك الكثير من المحللين السياسيين يقولون إن حكومة الاحتلال لديها رغبة في توسيع إطار الحرب».