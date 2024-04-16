اتحاد الصحفيين في أوروبا: وثيقة «نيويورك تايمز» فضيحة مدوية لمصداقيتها

قال علي المرعبي أمين عام اتحاد الصحفيين في أوروبا، إنّ الوثيقة التي صدرت من صحيفة نيويورك تايمز، بتقييد استخدام عدة مصطلحات منها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والأراضي المحتلة، هي فضيحة مدوية لمصداقية هذه المؤسسة الإعلامية التي هي من ضمن المؤسسات الدولية المتواطئة مع ما يجري من مذابح في قطاع غزة.

وثيقة نيويورك تايمز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أنَّ هذه الوثيقة يجب أن تُأخذ للمحاكم الدولية لتشكيلها عامل التواطؤ مع إجرام الاحتلال الإسرائيلي وانحيازها الكامل له ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

اللوبي اليهودي وسيطرته على الصحافة الأمريكية

وأكّد أنَّ هناك تعليمات من إدارات أعلى منها، واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، مازال مسيطرًا على الصحافة الأمريكية، وهذا يؤكد أنَّ اللوبي له بال طويل في تسويق ما يراه مناسبًا لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مواصلا: «علينا أن نعي أن نخاطب الرأي العام بلغته، ونحن في فرنسا نحاول تخطى حاجز اللغة من خلال ترجمة العديد من الوثائق والمستندات وإرسالها إلى الجهات المعنية، لتوضيح الحقائق».