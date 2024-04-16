مسؤول إيراني: نتنياهو يسعى إلى توريط الغرب في حرب شاملة بالشرق الأوسط

قال سيد مهدي حسيني متين، القائم بالأعمال الإيرانية في لندن، إن بلاده سترد بشكل أكثر شدة إذا هاجمتها إسرائيل مرة أخرى، مؤكدًا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إيقاع الغرب في حرب شاملة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسيكون لذلك عواقب لا تحصى على المنطقة والعالم.

رد إيران على أي هجوم إسرائيلي

ونقلت صحيفة «جارديان» البريطانية تحذيرات كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في المملكة المتحدة، من أنه إذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر بشن هجوم على إيران فسيكون هناك رد من إيران أقوى وأشد، ويتم تنفيذه دون سابق إنذار مثل ذلك الذي صدر قبل هجوم نهاية الأسبوع .

وأضاف: «الرد على الخطأ الصهيوني القادم لن يستغرق 12 يوما، وسيتم البت فيه فور رؤية ما فعله النظام المعادي، وسيكون فوريا، ودون سابق إنذار وسيكون الأمر أقوى وأشد قسوة.

استبعاد مهاجمة إيران لمراكز مدنية أو منشآت نووي في الأراضي المحتلة

واستبعد «متين»، أن تقوم إيران بمهاجمة مراكز مدنية أو منشأت نووي، على الرغم من أنه قال إن إيران تعلم أن إسرائيل دولة نووية غير معلنة.

ونفى متين، الذي كان يشغل منصب كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في المملكة المتحدة منذ فبراير 2022 عندما تم استدعاء السفير، أن تكون إيران قد ارتكبت خطأ استراتيجيًا بمهاجمة القواعد العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي تحويل الانتباه من غزة إلى الصراع الإقليمي الأوسع الذي ساهمت فيه إيران على المدى الطويل.