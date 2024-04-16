ضياء رشوان: أمريكا تتخوف من اتساع دائرة الصراع بين إيران وإسرائيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم تاريخ المواجهات العربية الإسرائيلية، متابعا «نعلم أنه خلال غزو العراق للكويت، قام صدام حسين بقصف إسرائيل بحوالي 45 صاروخا، ما أحدث ضجة في التنظيمات الاستراتيجية، ولكن القصف الإيراني مختلف».

إيران سترد بقوة دفاعا عن الكرامة الوطنية

وأضاف رشوان، خلال ببرنامج «حديث الأخبار» وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن إيران لن تتحمل الضغط طوال الوقت، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي إذا كان قويا على طهران، فإن الأخيرة سترد بشكل أقوى وبكل إمكانياتها، بحسب محللين، موضحا أن أمريكا تعلم أن الحرب بالنسبة لكل الدول في المنطقة هي دفاع عن الكرامة الوطنية.

أمريكا تتخوف من اتساع دائرة الحرب

وتابع: «تتخوف أمريكا من اتساع دائرة الحرب بسبب ردود كل دولة حفاظًا على كرامتها، والوكلاء قد يكونون ملجأ لإيران لفتح جبهة شمال لبنان، أو التكثيف من جبهة الحوثيين عبر وقف جميع السفن بدلًا من السفن الإسرائيلية فقط عند مضيق باب المندب».