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دراما المتحدة

وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو 32 دولة لفرض عقوبات على إيران

كتب:

عمرو حسني
09:41 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
وزير الخارجية الإسرائيلي

وزير الخارجية الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على منصة  التغريدات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء، إنه بعث رسائل إلى 32 دولة يدعو فيها إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران وإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية.

دعوة لكبح جماح إيران

ودعا في البيان نظراءه إلى «كبح جماح إيران وإضعافها. ويجب إيقاف إيران الآن - قبل فوات الأوان».

رد إيراني بعد قصف إسرائيلي

وأطلقت إيران صواريخ وطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل فجر الأحد بعد أسبوعين من قصف إسرائيل قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق وقتلت أحد أكبر قادة الحرس الثوري الإيراني.

وتنفذ إسرائيل حربا موسعا منذ السبت السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة وجنوب لبنان وبعض المناطق السورية.

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بقلم عمرو حسني