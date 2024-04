وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو 32 دولة لفرض عقوبات على إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على منصة التغريدات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء، إنه بعث رسائل إلى 32 دولة يدعو فيها إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران وإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية.

Alongside the military response to the firing of the missiles and the UAVs, I am leading a diplomatic offensive against Iran.



This morning I sent letters to 32

countries and spoke with dozens of foreign ministers and leading figures around the world calling for sanctions to be…