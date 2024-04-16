وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو 32 دولة لفرض عقوبات على إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على منصة التغريدات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا)، اليوم الثلاثاء، إنه بعث رسائل إلى 32 دولة يدعو فيها إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران وإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية.

Alongside the military response to the firing of the missiles and the UAVs, I am leading a diplomatic offensive against Iran.



This morning I sent letters to 32

countries and spoke with dozens of foreign ministers and leading figures around the world calling for sanctions to be… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 16, 2024

دعوة لكبح جماح إيران

ودعا في البيان نظراءه إلى «كبح جماح إيران وإضعافها. ويجب إيقاف إيران الآن - قبل فوات الأوان».

رد إيراني بعد قصف إسرائيلي

وأطلقت إيران صواريخ وطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل فجر الأحد بعد أسبوعين من قصف إسرائيل قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق وقتلت أحد أكبر قادة الحرس الثوري الإيراني.

وتنفذ إسرائيل حربا موسعا منذ السبت السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة وجنوب لبنان وبعض المناطق السورية.