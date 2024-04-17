كولر يطلب رحيل بيبو وعودة عبدالحفيظ.. ورد حاسم من إدارة الأهلي | عاجل

فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة من العيار الثقيل، عن طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عودة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق، إلى منصبه.

وقال أمير هشام خلال حديثه التليفزيوني: "المدير الفني طلب بالفعل عودة سيد عبدالحفيظ إلى منصب مدير الكرة، بعد استيائه من تعامل خالد بيبو مدير الكرة الحالي".

وأضاف أمير هشام: "طلب كولر لا يعني بالضرورة عودة سيد عبدالحفيظ إلى منصب مدير الكرة، ولكن هو قرار إدارة النادي سواء بعودته أو استمرار بيبو في منصبه، بالإضافة إلى موقف سيد عبدالحفيظ حال طلب عودته".