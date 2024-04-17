معرض القومي للبحوث لـ«المنتجات بديلة المستورد».. بأيادي مصرية صناعات محلية 100%

أكدت الدكتورة هبة الرفاعي، الأستاذ بمعهد بحوث الصناعات الصيدلانية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إمكانات معرض المنتجات المحلية الصنع البديلة للمستورد متميزة وتحتوي على أكثر من 200 منتج مصري، مضيفة أن هناك العديد من الأبحاث العلمية تكون نواة لحل المشاكل المختلفة التي يعاني منها المجتمع، وهو ما ارتكز عليه هدف المعرض، في أن تكون الأبحاث العلمية قابلة للتطبيق والتحويل لمنتجات.

لافتة إلى أن المعرض الخاص بالمركز، يضم منتجات أبحاث لـ 14 معهدا بحثيا تطبيقيا.

وأوضحت الرفاعي، أن تخصصات ومنتجات بعض المعاهد ترتبط باحتياجات المجتمع، مثل منتجات معهد البحوث الهندسية وهو يسخر مشروعاته في أبحاث الطاقة الشمسية والخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء وهي من المشكلات الأساسية، وهناك أيضا بعض المواد التشخيصية وهي غالية جدا في الاستيراد، وبعض المنتجات لمعهد بحوث الأنسجة، والذي ينتج أقمشة معالجة ضد البكتريا المختلفة كأقمشة مفارش العمليات والبدل الخاصة بالأطباء وطاقم التمريض.

توفير الدعم اللازم لتحقيق المنتج النهائي للبحث العلمي

وتابعت الدكتورة هبة الرفاعي، أن هناك بعض المنتجات كالكمامة الطبية التي جرى إنتاجها خلال فترة أزمة كورونا، وهناك بعض الأشياء التي تستخدم في معالجة الأقمشة، وبعض الفرق تعمل أيضا على إنتاج الوقود الحيوي لما له من أهمية، بجانب إنتاج أكثر من منتج للطحالب وتم تسجيلها والحصول على براءات خاصة بها وتستخدم في إنتاج الأوميجا 3 والأدوية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالجلد والشعر.

وقالت إن جميع الأستاذة يعملون تحت استراتيجية الدولة المصرية وتوجهاتها بشأن توطين الصناعة وتعميقها الذي أصبح من الأساسيات الضروية للارتقاء بالمجتمع المصري بمختلف المجالات، كما أن وزارة التعليم العالي والأكاديمية تضع الخطط والاستراتيجيات الرئيسية للعمل تحت مظلتها، لافتة إلى أن الاتجاه الأكبر حالياً للأبحاث التطبيقية، وهناك مكافات كبرى للبحث العلمي التطبيقي بجانب التسهيلات لاإتاج البحث وسرعة النشر في الدوريات العلمية والتسجيل للحصول على براءات اختراع.