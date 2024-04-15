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دراما المتحدة

افتتاح دورة التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي بجامعة بنها

كتب:

حسن صالح
05:34 م | الإثنين 15 أبريل 2024
فعاليات دورة جامعة بنها

فعاليات دورة جامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، دورة «التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي» التي ينظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويشمل سلسلة من البرامج التدريبية ضمن حزمة المراجعة الخارجية.

ويقوم بالتدريب خلال الدورة الدكتور طلعت ميز الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، والدكتورة نفين سمير عميدة كلية التمريض بجامعة الأهرام الكندية، والدكتورة منى شديد الأستاذة بكلية الهندسة ببنها، وهم مدربون معتمدون لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التخطيط الاستراتيجي، والتقويم الذاتي للبرامج التعليمية، وتوصيف البرامج والمقررات واستراتيجيات التدريس، والتعليم الفعال والمراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب والتقويم الذاتي للجهاز الإداري.

الحزمة التدريبية الأولى

من جانبه أكد الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجوة بالجامعة الحزمة التدريبية الأولى بدأت بتنفيذ دورة التخطيط الاستراتيجي لكليات ومعاهد التعليم العالي اليوم الاثنين وعلى مدار يومين، ويشارك في حزمة الدورات التدريبية 25 من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة المختلفة.

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