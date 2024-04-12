«القومي للبحوث» يوجه نصائح هامة لمرضى السكري حول تناول الكعك دون مخاطر

حذّر الدكتور محمد حسين، استشاري الغدد الصماء والسكر بقسم الباطنة بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من مخاطر الإفراط في تناول كعك العيد على مرضى السكري، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك 2024.

وأوضح «حسين»، في تصريح تقرير صادر عن المركز، أنّ المكونات الأساسية للكعك، وهي الدقيق الأبيض والسمن والسكر، تُعدّ جميعها مضرّة لمرضى السكري، وتُسبب تصلّب الشرايين إذا تمّ تناولها بكميات كبيرة وبطريقة غير صحيحة.

نصائح لمرضى السكري في عيد الفطر:

الالتزام بتناول أدوية السكري وفقًا للخطة العلاجية المُقرّرة قبل شهر رمضان.

تناول قطعة أو اثنتين من الكعك فقط، وذلك على سبيل التذوّق وليس للشبع.

تناول الكعك بين وجبتين رئيسيتين، بينما تكون المعدة ممتلئة والشعور بالشبع موجودًا، مما يُقلّل من كمية الكعك المُتناولة.

تناول قطعة من الفاكهة بعد الكعك، تُساعد الألياف الموجودة في الفاكهة على إبطاء امتصاص السكر في الدم، وبالتالي منع الارتفاع المفاجئ في مستواه.

الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية مع الكعك، واستبدالها بشاي بدون سكر.

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

قياس مستوى السكر في الدم بانتظام باستخدام الجهاز المنزلي.

ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة على الأقل، خاصةً خلال فترات الإجازات الطويلة، لمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وأكد الدكتور حسين على أهمية اتباع مرضى السكري لنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وذلك تحت إشراف الطبيب المختص، للحفاظ على صحتهم ومستويات السكر في الدم ضمن المعدلات الطبيعية.