وزير الأوقاف يكرم «سفراء دولة التلاوة».. إشادات كبيرة بأدائهم في رمضان

يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة والقراء موفدي وزارة الأوقاف بالخارج خلال شهر رمضان، بعد تحقيقهم نجاحا كبيرا، وتلقيه إشادات واسعة بأدائهم على مدار شهر رمضان، وقال وزير الأوقاف: «العاشرة صباح اليوم الأربعاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تكريم موفدي الأوقاف الذين شرفونا في الشهر الكريم».

سفراء دولة التلاوة

وكانت تنقل قناة الناس التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طوال شهر رمضان المنقضي شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وكانت وزارة الأوقاف قد حرصت على صقل مواهب الأئمة والمبتهلين والقراء المسافرين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم عقد دورات تدريبية مكثّفة للأئمة والمبتعثين قبل سفرهم إلى الخارج، لتدريبهم على كيفية تصوير وتسجيل ونقل الشعائر التى يؤدونها بالخارج بجودة فائقة، لنقلها للناس في طلة مبدعة، وليتعرّف العالم على أجواء رمضان بالخارج والفعاليات والندوات الدينية لأبناء مصر المبتعثين للخارج من الأئمة والقراء والمبتهلين.

خطاب شكر لوزير الأوقاف

وتلقى أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطاب شكر من الشيخ خالد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل، موجه لجمهورية مصر العربية لدورها الريادي في خدمة المجتمع المسلم في دولة البرازيل وأمريكا اللاتينية والذي امتد لمدة تزيد على 70 عامًا، وزاد أوجها وعم نورها أرجاء المعمورة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل، أن الدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية للتعريف بالإسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية من خلال الإيفاد الدائم للأئمة والدعاة وإيفاد قراء القرآن الكريم والذي يتزايد عامًا بعد عام، يدل على ما لمصر من مكانة عظيمة بين الشعوب والأمم، لرفع كلمة التوحيد وتزيين المساجد والمحافل بنور القرآن الكريم.