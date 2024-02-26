«سفراء دولة التلاوة» في الخارج.. واجهة مشرفة لمصر بلد القرآن الكريم

تحرص قناة «الناس»، خلال شهر رمضان، على تقديم وجبة دينية دسمة تجمع بين التراث النادر لعلماء الأمة من المفكرين والقراء والمبتهلين، وربط الناس بالواقع المعاصر واستعراض الآراء والفتاوى الدينية المستنيرة والمعاصرة ضمن خطتها لتقديم كل ما ينفع المسلم.

وتهل نفحات رمضان على قناة «الناس»، من خلال نقل شعائر الصلاة من مختلف دول العالم، وذلك بجانب محاضرات وندوات دينية لمبتعثى وزارة الأوقاف بمختلف دول العالم من الأئمة والقراء والمبتهلين، الذين تم اختيارهم بعناية فائقة بعد عقد اختبارات متعدّدة لهم لاختيار أفضلهم ليكونوا واجهة مشرفة لمصر بلد القرآن الكريم.

وتخوض قناة «الناس» عبر شاشتها تجربة فريدة خلال شهر رمضان هذا العام، تتمثّل فى نقل شعائر صلوات العشاء والتراويح والفجر، وكذلك أيضاً صلاة التهجّد فى العشر الأواخر من رمضان، وكذلك نقل المحاضرات والندوات الدينية للأئمة والقراء والمبتهلين المبتعثين من وزارة الأوقاف، عبر برنامج «سفراء دولة التلاوة»، بالتعاون بين القناة ووزارة الأوقاف.

وحرصت وزارة الأوقاف على صقل مواهب الأئمة والمبتهلين والقراء المسافرين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم عقد دورات تدريبية مكثّفة للأئمة والمبتعثين قبل سفرهم إلى الخارج، لتدريبهم على كيفية تصوير وتسجيل ونقل الشعائر التى يؤدونها بالخارج بجودة فائقة، لنقلها للناس فى طلة مبدعة، وليتعرّف العالم على أجواء رمضان بالخارج والفعاليات والندوات الدينية لأبناء مصر المبتعثين للخارج من الأئمة والقراء والمبتهلين.

ويعرض برنامج «سفراء دولة التلاوة» أصوات سفراء التلاوة المصريين فى الكثير من المدن الألمانية والولايات الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وأستراليا وبريطانيا وبلجيكا وكندا وفرنسا وفنزويلا وكولومبيا وغيرها من الدول، ومن أشهر المبتعثين القارئ الدكتور ماهر الفرماوى إلى المجلس الأعلى بألمانيا، والقارئ الشيخ هانى الحسينى إلى دولة بريطانيا، والشيخ محمود غلاب إلى دولة فرنسا، والشيخ القطب عبدالنبى إلى جنوب السودان، والشيخ عبدالحميد إبراهيم إلى اتحاد المؤسسات الإسلامية فى البرازيل.

وبجانب نقل الصلوات، يتم نقل ندوات ومحاضرات دينية لعلماء وأئمة الأوقاف لجميع الجنسيات فى العالم، لكل من الشيخ أيمن حجازى من أستراليا، والشيخ أشرف خيرى من ألمانيا، والشيخ محمد أبوهاشم من ألمانيا، والشيخ مصطفى رشدى من أمريكا، والشيخ خالد أبوالعز من أيرلندا، والشيخ أحمد شرف الدين من البرازيل.

كما ستعرض قناة «الناس» شعائر الصلوات من مختلفة دول العالم من خلال البث المباشر على شاشتها وصفحتها الرسمية على «فيس بوك»، التى يتابعها الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك قناتها على «يوتيوب»، وحسابها على «واتس آب»، حرصاً منها على أن تصل برامجها إلى مشاهديها بطرق مختلفة.

من جانبه، قدّم د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة قناة «الناس»، التى تدعم جهود وزارة الأوقاف خلال الشهر الفضيل، بما يسهم فى دخول البهجة على الناس جميعاً، مشيداً بموفدى الأوقاف الذين يمثلون مصر خير تمثيل بأدائهم فى مختلف المراكز الإسلامية، حيث يتم نقل صلوات سفراء دولة التلاوة حول العالم.

وكذلك تغطية جهود سفراء دولة التلاوة فى كل دول العالم من صلوات وندوات ودروس دينية، موضحاً أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبذل جهوداً كبيرة فى دعم دور الأئمة وعلماء مصر بالداخل والخارج، مؤكداً أن مصر قامت بجهود عظيمة فى نشر الفكر الوسطى السمح على مستوى العالم، وسط إشادات كثيرة من كل دول العالم.

«الجمل»: البرنامج سيكون له عظيم الأثر فى نفوسنا جميعاً خاصة المسلمين المغتربين

بدوره، قال الشيخ خالد الجمل، خطيب بالأوقاف، لـ«الوطن»، إن الإصدار الجديد لقناة «الناس» جاء فى توقيت مميز لتكون معقلاً لنشر الوسطية فى رمضان، ولعل أفضل ما تقدّمه قناة «الناس» هو أنها تخاطب المسلمين من كل الجنسيات فى الخارج، وذلك من خلال إمتاعهم بما يحقّق الخشوع والروحانية لعموم المسلمين فى كل وقت.

وبشكل خاص فى رمضان عبر قرار نقل شعائر الصلوات والدروس والندوات، بما يحقّق ما قد يفتقدونه بالخارج من روحانيات هذا الشهر الفضيل، فهناك أسماء عظيمة وكبيرة أصواتها ارتبطت بقلوب مسلمى مصر والعالم أجمع، مثل الشيخ المنشاوى والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ الحصرى وغيرهم.

وأضاف: «الكثير ممن تربّعوا على عرش دولة التلاوة كلهم من مصر، فصارت مصر مركزاً للتلاوة فى العالم أجمع، وصارت تستقبلهم الجماهير فى شتى دول العالم المختلفة استقبال الفاتحين، ويمنحهم الزعماء الأوسمة والنياشين، حتى سادت مقولة إن القرآن نزل فى مكة وقُرئ فى مصر.

وباتت دولة التلاوة جزءاً من الهوية المصرية، ولعل من أكثر ما يُحقّق هذه الروحانية والخشوع المطلوب فى شهر رمضان هو سماع القرآن الكريم بأصوات مميزة ملائكية رائعة، ففى شهر القرآن لا صوت يعلو فوق صوت القرآن، لذلك أعتقد أن برنامج «سفراء دولة التلاوة» سيكون له عظيم الأثر فى نفوسنا جميعاً، خاصة المسلمين فى الخارج، بما يتناسب مع مكانة مصر الكبيرة ليكون البرنامج واجهة مشرفة لمصر بلد القرآن الكريم.