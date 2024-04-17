قصف جوي عنيف للاحتلال الإسرائيلي على رفح وحي الشجاعية يوقع 9 شهداء بينهم أطفال

استشهد 9 مواطنين، بينهم 4 أطفال الليلة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الاحتلال ينفذ غارات جوية

واستشهد 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان في قصف استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بفقدان 9 مواطنين نتيجة استهداف المنزل في حي الشجاعية.

كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وقصفت طائرات الاحتلال مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.