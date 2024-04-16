مسيرات الاحتلال الإسرائيلي تصدر أصوات أطفال وهمية لاستدراج أهالي غزة (فيديو)

على مدار الأشهر الماضية، أذاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني في غزة شتى أنواع العذاب، فتعددت المجازر، ووصل عدد الشهداء إلى أرقام غير مسبوقة، إضافة إلى تدمير البنية الأساسية، وتهجير سكان القطاع.

وفي صورة جديدة من صور إجرام جيش الاحتلال، وثّق الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق حيلة جديدة لقتل أهالي قطاع غزة، من خلال استدراجهم واستهدافهم عن طريق بث الطائرات المسيرة أصوات أطفال وهمية، ليظن الغزويون أنها أصوات حقيقية ويخرجوا لمعرفة مصدرها، ليتم بعد ذلك قتلهم.

مسيرة «كواد كابتر» تصدر أصوات أطفال وهمية

ونشر «أبو رزق» مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وثق فيها إصدار الطائرات المسيرة الإسرائيلية من نوع «كواد كابتر» أصوات أطفال تبكي في مخيم النصيرات، لاستدراج أهالي المنطقة، ومن ثم استهدافهم.

وقال الصحفي الفلسطيني: «امبارح اُستشهد شاب، طلع مسكين يشوف ماهو الصوت، فقنصوه».