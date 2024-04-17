حدث ليلا.. انتحار 50 إسرائيليا وفيضانات تجتاح 4 دول خليجية وإعصار يضرب أمريكا (فيديو)

خلال الساعات القليلة الماضية، شهد العالم فياضانات ضربت عددا من الدول الخليجية وتحذيرات بإعصار يطول مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تطورات في الملف الفلسطيني، وقنص القسام جنديا من الاحتلال الإسرائيلي وسط حصار الجيش للنازحين في مدينة بيت حانون، بينما انتحر 50 شخصاً من الناجين من هجوم حماس في 7 أكتوبر بعد فشلهم من التعافي نفسيا.

القسام تقنص جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي

صرحت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن نجاح مقاتليها في قنص جنديا من الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، في ظل توغل جيش الاحتلال وحصار النازحين.

وأعلنت كتائب القسام في بيان نشرته على قناتها في تطبيق «تلجرام» أن مجاهديها نجحوا في قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتوغل الجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية لقطاع غزة وشن هجومًا جويًا استهدف مسجدًا والمنطقة السكنية المجاورة له في الفاخورة بمخيم جباليا للاجئين، كما قام بحصار مدرسة مهدية الشوا في بيت حانون التي تستضيف نازحين، وألقى القبض على عشرات الرجال والأطفال، وأجبر النساء والفتيات على النزوح.

50 ناجيا من 7 أكتوبر انتحروا لفشلهم من التعافي النفسي

كشف أحد الناجين الإسرائيليين من أحداث 7 أكتوبر، بعد هجوم حركة حماس على بعض المناطق بالأراضي المحتلة، والذي أطلق عليه اسم طوفان الأقصى، بأن حوالي 50 شخصًا من الناجين من الحادث قد انتحروا.

وقال الناجي جاي بن شمعون خلال جلسة استماع في الكنيست الإسرائيلي مع لجنة مراقبة معاملة الناجين: تقريبًا 50 شخصًا من الناجين من حادثة نوفا قد انتحروا، وهذا الرقم، الذي تلقيته قبل شهرين، قد يكون زاد منذ ذلك الحين، وأكد أن العديد من أصدقائه الناجين لم يتمكنوا من التعافي نفسيًا بسبب الصدمة التي عاشوها.

أضاف بن شمعون: العديد من الناجين اضطروا للدخول إلى المستشفى بشكل قسري بسبب حالتهم النفسية، أصدقائي لا يستطيعون النهوض من السرير، وأنا أيضًا لا أستطيع القيام بأي شيء عمليًا.

فيضانات تضرب 4 دول خليجية

تعرضت 4 دول خليجية اليوم لأحوال جوية غير مستقرة مع هطول أمطار رعدية غزيرة، ما أسفر عن فيضانات في العديد من المناطق وجرفت المياه كل شيء أمامها.

وتأثرت الإمارات أمس بمنخفض جوي، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة برياح قوية، وأدى ذلك إلى تعطيل حركة المرور في العديد من الشوارع والطرقات.

وأعلن مطار دبي الدولي عن تحويل مسارات بعض رحلات الوصول مؤقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا استمرار رحلات الإقلاع كالمعتاد.

ضربت سلطنة عمان أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات تلتهم كل شيء، ما أسفر عن وفيات وإصابات، وتم العثور على جثة رضيع، ما رفع عدد الوفيات إلى 18، وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على المفقودين الآخرين.

وفي البحرين، تعرض العديد من السائقين والسكان للعزل بسبب الفيضانات.

اذا كانت نظرة المسؤول بأن الأمطار نادرة الحدوث في البلد وأن تعويض المتضررين أقل تكلفة من الاهتمام بتأسيس بنيةتحتية تحترم المواطن وتحافظ على روحه وممتلكاته فهنا تكمن المسألة..

عدم اقتناع..وعدم اهتمام يقابله هلاك الناس

وضياع ممتلكاتهم..

وصعوبة حصولهم على تعويض عادل.#أمطار_البحرين pic.twitter.com/QuWo4u6OrG — إبراهيم الحادي (@al7adiebrahim) April 16, 2024

وأفادت المواطنة البحرينية آمال السيد لوكالة فرانس برس، بأن المياه تسربت إلى الطابق الأرضي من منزلها في العاصمة المنامة.

وفي السعودية، نشرت قناة الإخبارية الحكومية مقاطع فيديو تُظهر هطول أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية، وتم تعليق الدراسة أيضًا وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.

إعصار عنيف يضرب أمريكا

حذر مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية من خطر العواصف الرعدية الشديدة على نحو 45 مليون أمريكي من نبراسكا عبر أجزاء من الغرب الأوسط والولايات الجنوبية الوسطى حتى يوم الخميس، وتم تجديد تحذيرات بشأن الإعصار ورفع مستوى الخطر لمستوى خطر معزز 3/5 لأجزاء من أيوا وشمال ميسوري وإلينوي.

وفقًا لموقع أكسيوس، أظهر الإعصار تأثيره على جميع ولايات أيوا وشمال ميسوري وغرب إلينوي تقريبًا، ما يشير إلى ظروف مواتية لتكوين الأعاصير وتشكل تهديد بتساقط حبات برد كبيرة ورياح مدمرة وأعاصير، بما في ذلك خطر حدوث إعصار قوي مدمر.

وشهدت ولاية بنسلفانيا سلسلة من العواصف الرعدية الشديدة المدمرة، والتي ضربت معظم مناطقها، وعلى الرغم من أن شهر أبريل يعتبر عادة بداية موسم الطقس القاسي في معظم مناطق الولايات المتحدة، إلا أن هذا الخط المدمر من العواصف جاء بشكل مبكر وغير معتاد حتى الآن في الشمال والشرق.