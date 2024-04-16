تحقيق لـ«واشنطن بوست»: مقتل الطفلة «هند» بأسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي

أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تحقيق لها، أن حادث مقتل الطفلة هند رجب، البالغة من العمر 6 أعوام، وابنة عمها ليليان حمادة، البالغة من العمر 12 عاماً، تسببت به الأسلحة الإسرائيلية رغم نفي جيش الاحتلال علاقته بمقتلهما.

وفي التاسع والعشرين من أبريل الماضي، استغاثت الطفلتان هند رجب وليليان حمادة بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمحاولة إنقاذهما، بعد أن استشهد أفراد عائلتهما في سيارة مدنية استهدفها جيش الاحتلال.

وأبلغت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها في طريقها إليهما، لكن هند قالت إن دبابات جيش الاحتلال تقترب منها، وفي تلك الأثناء سمع دوي طلقات نارية وصرخات الطفلتان التي عثر على جثامينهما بعد ذلك، علاوة على تفجير سيارة الإسعاف التي هبت لنجدتهما.

«واشنطن بوست»: الجيش الإسرائيلي مسؤول عن مقتل «هند»

ووفقا لـ«واشنطن بوست»، فبعد 12 يوما من فقدان الاتصال بـ«هند» عثرت طواقم الدفاع المدني على جثمانها داخل سيارة مليئة بالرصاص خارج محطة وقود في مدينة غزة، رفقة أقاربها ليليان حمادة ووالد ليليان، إضافة إلى أربعة آخرون من أفراد عائلتها.

ووجدت سيارة الإسعاف متفحمة على بعد 50 مترا من السيارة التي تواجدت بها الطفلة «هند» وبها جثمان المسعفين يوسف زينو، وأحمد المدهون، على الرغم من حصول الهلال الأحمر الفلسطيني بتصريح وصول إلى المنطقة.

وبحسب التحقيق الذي أجرته الصحيفة الأمريكية، فإن سيارة الإسعاف تم استهدافها بقذيفة دبابة إسرائيلية رغم إدعاء جيش الاحتلال عدم تواجد أي من قواته في نطاق المنطقة التي استشهدت به الطفلة هند وعائلتها.

واشنطن بوست تكذب جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي تعليق الجيش الإسرائيلي على استهداف قواته للطفلة هند وأسرتها، أصدر بيان له يدعى فيه بأنه أجرى تحقيقا أوليا، وأن قواته لم تكن موجودة بالقرب من سيارة هند أو داخل نطاق إطلاق النار لسيارة عائلة حمادة، وأشار إلى أنه لم يُطلب منهم تقديم الإذن لسيارة الإسعاف بدخول المنطقة.

وعلى النقيض، أثبت تحقيق الصحيفة الأمريكية وجود مركبات مدرعة إسرائيلية في المنطقة بعد الظهر، وأن إطلاق النار المسموع بينما كانت هند وابنة عمها ليليان تطلبان المساعدة، وأن الأضرار الجسيمة التي لحقت بسيارة الإسعاف، تتوافق مع الأسلحة الإسرائيلية، ويستند التحليل إلى صور الأقمار الصناعية، وتسجيلات المرسل المعاصرة، والصور ومقاطع الفيديو لما بعد الحادث، ومقابلات مع 13 من المراسلين وأفراد الأسرة وعمال الإنقاذ، وأكثر من عشرة خبراء عسكريين وخبراء في الأقمار الصناعية والذخائر والصوت قاموا بمراجعة الأدلة أيضا، مثل تصريحات الجيش الإسرائيلي.

«واشنطن بوست»: استهداف «ليليان» بـ62 طلقة نارية في 6 ثوان

واستعانت «واشنطن بوست» بمنظمة «إيرشوت» غير الربحية التي تجرى التحقيقات بناء على الأدلة الصوتية، ووفقا لذلك كشفت الصحيقة الأمريكية أنه خلال استغاثة الطفلة ليليان حماة بالهلال الأحمر الفلسطيني استهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ62 طلقة نارية خلال 6 ثوان.