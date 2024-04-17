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عاجل.. فيضانات غير مسبوقة تضرب 4 دول خليجية.. «السيول تجرف الأخضر واليابس»

كتب:

أحمد عادل موسى
04:08 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
فيضانات عمان

فيضانات عمان

تعرضت 4 دول خليجية اليوم، لطقس غير مستقر مع سقوط أمطار رعدية غزيرة، ما أدى إلى حدوث فيضانات في العديد من المناطق، ومياه جرفت الأخضر واليابس.

فيضانات الإمارات

وتأثرت الإمارات بمنخفض جوي أمس، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة برياح قوية، وتسبب ذلك في تعطيل حركة السير في العديد من الشوارع والطرقات.

وأفاد مطار دبي الدولي بتحويل مسارات رحلات الوصول مؤقتاً نظراً لتدهور الأحوال الجوية، مؤكداً استمرار رحلات الإقلاع كالمعتاد.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أعلنت شركة «فلاي دبي» عن إلغاء جميع رحلاتها المقررة للإقلاع من دبي في المساء حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت دبي اليوم الأربعاء.

وتأثرت مناطق وأجزاء واسعة من الإمارات، بما في ذلك دبي والشارقة وأبوظبي، بتأثير منخفض الهدير، ما أدى إلى تجمعات مياه في مطارات ومراكز تجارية ومحطات مترو.

عمان

وأما في سلطنة عمان ضربت البلاد أمطار غزيرة التهمت الأخضر واليابس وتسببت في وقوع وفيات ومصابين، وأفاد قطاع البحث والإنقاذ بالعثور على جثة رضيع، ما يرفع عدد الوفيات إلى 18، وأشار إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

وغالبًا ما تتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث سيول في السلطنة، ما يستدعي انتباه الأشخاص للابتعاد عن مجاري الأنهار الجافة القريبة «الأودية» والتي قد يكون تتجمع المياه فيها سريعًا أثناء السيول، ما يزيد من خطر تعرض الأشخاص والمركبات للخطر.

البحرين

وفي البحرين أيضًا، تعرض العديد من السائقين والسكان للحصار نتيجة الفيضانات.

وذكرت البحرينية آمال السيد لوكالة فرانس برس، أن المياه تسربت إلى الطابق الأرضي من منزلها في العاصمة المنامة.

وقالت: «استنادًا إلى تحذيرات الأرصاد الجوية، نقلنا بعض الضروريات، لكننا لم نتمكن من نقل الأثاث.. وللأسف داهمتنا المياه خلال ربع ساعة من بداية هطول الأمطار ولم تكن احتياطاتنا فعالة».

وأعلنت السلطات في المنامة تأجيل الدراسة إلى يوم الأحد المقبل كإجراء احترازي لضمان سلامة وأمان الطلبة في ظل تزايد شدة هطول الأمطار الغزيرة، وفقًا لوكالة أنباء البحرين «بنا».

السعودية

وفي السعودية، نشرت قناة «الإخبارية» الحكومية مقاطع فيديو تُظهر هطول أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية، حيث تم تعليق الدراسة أيضًا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.

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