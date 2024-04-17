«الصحة» تطلق 90 قافلة طبية مجانية حتى نهاية أبريل

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 90 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية، بداية من 16 وحتى 30 أبريل الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

القوافل تضم جميع التخصصات الطبية

وأشار إلى أنّ القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

عمل القافلة يستمر يومين

وأضاف عبدالغفار، أنّ عمل القافلة الطبية يستمر لمدة يومين متتاليين في المركز بداخل المنطقة أو الوحدة الطبية بكل محافظة، مشيرا إلى أنّه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية بالوادي الجديد، و6 قوافل أخرى بمحافظة الغربية.

ولفت إلى أنّه سيتم إطلاق 15 قافلة طبية بمحافظات أسيوط والبحر الأحمر والبحيرة بكل محافظة 5 قوافل، إضافة إلى إطلاق 32 قافلة طبية بمحافظات أسوان والجيزة والقليوبية والمنوفية وجنوب سيناء ومطروح ودمياط وسوهاج 4 قوافل بكل محافظة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق 21 قافلة طبية بمحافظات الشرقية والمنيا وبني سويف والفيوم وقنا وكفر الشيخ والإسكندرية، 3 قوافل بكل محافظة، كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية بمحافظات الإسماعيلية والأقصر والدقهلية والقاهرة قافلتين بكل محافظة، بجانب إطلاق قافلة طبية بمحافظة السويس.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه يتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري عبر صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك https://www.facebook.com/egypt.mohp/?locale=ar_AR.