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«الرعاية الصحية»: مصر حازت على القيادة والريادة في مجال الاستدامة البيئية

كتب:

منة شبانة
10:05 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
شريف كمال

شريف كمال

أعلن شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلية، حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على خدمات صحية جيدة، بأعلى معايير الجودة. 

تقديم الرعاية الطبية في 6 محافظات

وخلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أضاف كمال أن مصر حازت على القيادة والريادة في مجال الاستدامة البيئية، وجرى الانتهاء من تقديم الرعاية لـ6 محافظات، وقريبًا ستدخل 5 محافظات أخرى ضمن المنظومة الصحية.

مشروع الصيدلية الخضراء

وأوضح أن الدولة المصرية منذ cop 27 حازت على القيادة والريادة في مجال الاستدامة البيئية، مواصلا: «ابتدينا بمشروع الصيدلية الخضراء، ودخل فيه 50 مستشفى من كل المحافظات، واشتغلنا على معايير لها علاقة بالطاقة واستخدام الماء والترشيد في المخلفات الطبية، ومعالجتها بطرق مختلفة، بجانب الاستخدام الأمثل للدواء».

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بقلم منة شبانة