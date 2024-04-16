 احتفالية الصحة باليوم العالمي للهيموفيليا بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى النزف

اقيمت اليوم احتفالية وزارة الصحة والسكان باليوم العالمي للهيموفيليا بالتعاون مع جمعية اصدقاء مرضي النزف .

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الاحتفال المقام بمقر اكاديمية الاميرة فاطمة للتعليم و التدريب الطبي و المهني , على دور المسؤولية المشتركة والتكاتف بين المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والدولية، لتفعيل دور التوعية الصحية بمرض الهيموفيليا .

كما اشار الي الدور الفعال للهيئة العامة للتامين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي فى تفعيل قرارات احتفالية العام الماضي , للعلاج الوقائي بالهيئة لمصابي مرضي الهيموفيليا .

مسلطًا الضوء على اهتمام الوزارة ، بأمراض الدم ، والتوسع في عدد لجان أمراض الدم

مشيداً بدور المشروع القومي لمشتقات البلازما للمساهمة في توفير كافة اوجه العلاج للمرضي في جميع انحاء الجمهورية .

كما القي عبد الغفار الضوء على مركز علاج ورعاية مرضى الهيموفيليا بمستشفى أطفال مصر عام ٢٠١٨، ويعد أحد أكثر مراكز علاج الهيموفيليا تطورًا في الشرق الأوسط، حيث يضم فريقًا طبيًا متكاملًا ومدربًا على أحدث أساليب العلاج العالمية، بما يعود بالنفع على المصابين.

جاءت كلمة وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء ، خلال الاحتفال بفعاليات اليوم العالمي لمرض نزف الدم «الهيموفيليا»، تحت شعار «الرعاية للجميع » ، والذي يُحتفل به في 17 إبريل من كل عام، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلي الجهات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف.

و قدم الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي ملخص ما قامت به الهيئة خلال العام الماضي وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار فى احتفالية العالم الماضي التي شملت اعتماد الخطة العلاجية المقترحة من الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، كما كلف الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، باستمرار توفير البروتوكول الدوائي المجاني للمتعايشيين ، بجميع المراحل الدراسية وحتى الجامعية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للأسرة المصرية، مؤكدًا أن أطفالنا هم بناة المستقبل، وقوة واستثمار البلد الحقيقي.

و من جانبها اشادت الدكتورة سحر فرج مدير عام اكاديمية الاميرة فاطمة للتعليم و التدريب الطبي و المهني بالجهود المبذولة فى كافة قطاعات الدولة تحت رعاية وزارة الصحة بالتعاون مع قطاعات الصناعات الدوائية .

وقد صرحت الدكتورة ماجدة رخا رئيس جمعية مرضي اصدقاء النزف , بان اللجنة العلمية الخاصة باليوم العالمي للهيموفيليا عملت على تبادل الرؤى والنقاشات ,و خرجت بتوصيات حديثة من شأنها توفير برامج وخطط علاجية شاملة وآمنة للمتعايشين، فضلًا عن نشر الوعي المجتمعي بأعراض وطرق الوقاية من المرض .

شارك فى الفعاليات دكتور سيزار جاريدو رئيس الاتحاد العالمي للهيموفيليا من خلال الكونفرانس فيديو , لمواصلة التعاون بين الجهات المعنية عن مرضي الهيموفيليا داخل مصر و خارجها .

قدم بعض متلقي العلاج ملخص رحلة علاجهم مع المرض، والتحديات التي تغلبوا عليها بمساندة ودعم أسرهم، والخطة العلاجية المتبعة بدءًا بحصوله على كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية داخل مستشفيات التأمين الصحي.