7 معلومات عن رياح الخماسين.. تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة

أثار إطلاق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارات بشأن نشاط رياح الخماسين بداية من الغد، على مناطق عديدة في مصر، على رأسها القاهرة الكبرى، تساؤلات عديدة حول ماهية تلك الرياح، وأضرارها، خاصة بعد مناشدة المواطنين بضرورة غلق النوافذ جيدًا وارتداء الكمامات أثناء نشاطها، حتى لا تُسبب أضرارًا غير محسوبة.

سر اسم رياح الخماسين

يقول الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن رياح الخماسين تحدث في فصل الربيع، وسُميت بهذا الاسم لأنها تستمر لمدة 50 يوما، وليس شرطًا أن تكون متصلة، متابعًا: «من الممكن أن تحدث على فترات خلال شهري مارس ويوينو».

ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن رياح الخماسين، وفقًا لما ذكره موقع «britannica»، كالتالي:

- رياح الخماسين تاتي محملة بالرمال والأتربية وتحد من الرؤية لدرجة كبيرة، قد تصل إلى الانعدام.

- رياح جنوبية شرقية تأتي من الصحراء العربية الكبرى إلى بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية.

- رياح جافة وعالية السرعة، فمن الممكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 120كم/ساعة.

- تتشكل رياح الخماسين بسبب الضغط الجوي المنخفض في منطقة شمال إفريقيا والصحراء الكبرى، وتتسم بشدة لهيبها وحرارتها المرتفعة التي تصل إلى نحو نحو 40 درجة مئوية.

أضرار رياح الخماسين

- تسبب رياح الخماسين أضرارا كثيرة لصحة الإنسان، مثل تهيج الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى سيلان الأنف وانسداده، والسعال والتهاب العينين، فضلًا عن زيادة أعراض الحساسية لدى مرضى الربو.

- رياح الخماسين تسبب أضرارا كثيرة على النباتات، أبرزها سقوط الأزهار والثمار، بسبب شدة الرياح وتمزق أوراق النباتات.

ونصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، بتجنب الخروج من المنزل أثناء وقوع رياح الخماسين، مع الحرص على غسل العينين بالماء الفاترة وتنظيفها جيدًا واستخدام مضادات الحساسية، وكذلك شرب الماء والسوائل بكميات كبيرة لتنظيف الجسم والدم.