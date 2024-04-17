أمطار دبي تصيب الإمارة بالشلل.. تأجيل رحلات الطيران وتعطيل الدراسة

سجلت أمطار دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر كمية لها منذ 75 عاما خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط حالة طوارئ من قبل الحماية المدنية في البلاد، لمواجهة السيول التي أغرقت السيارات والبنايات.

أمطار دبي وإلغاء رحلات ومباريات

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن أمطار دبي التي تسببت في سير الطائرات في المياه التي أغرقت المطارات وسط إعلان شركة «فلاي دبي» للرحلات الجوية إلغاء الرحلات الجوية بشكل كامل الثلاثاء مع إلغاء جزئي اليوم الأربعاء، وكذلك إعلان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلغاء مباريات يوم الثلاثاء بل امتد الأمر إلى إلغاء مباراة مرتقبة بين نادي العين الإماراتي والهلال السعودي في نصف نهائي كأس آسيا في حدث هو الأسوء جويا في إمارة دبي منذ سنوات.

أمطار دبي وأرقام قياسية

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن أمطار دبي ستكون أكثر غزارة خلال الساعات المقبلة فيما سجلت البلاد أعلى كمية أمطار في منطقة «خطم الشكلة» بمدينة العين بالعاصمة أبو ظبي بكمية وصلت إلى 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة.

أمطار دبي وتحذيرات للسائقين

وبسبب أمطار دبي، طلبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، من الأشخاص مواطنين ووافدين ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وتشهد البلاد حالة عدم استقرار وتقلبات جوية مصحوبة بالرعد والبرق وهطول أمطار غزيرة في مناطق مختلفة، فيما لم يُعلن عن أي حالة وفاة سواء من المواطنين أو الوافدين وسط وقوف الحماية المدني وحالة الطوارئ بالمستشفيات على أهبة الاستعداد.