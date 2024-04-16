مشاهد مرعبة ترصد حالة الطقس في دبي اليوم (فيديو)

يشهد اليوم الثلاثاء الطقس في دبي عواصف رعدية شديدة ورياحا قوية، في ظل قرار من جانب ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأن يوجه بعمل موظفي حكومة دبي وكافة المدارس الخاصة في الإمارة من المنزل.

حالة الطقس في دبي اليوم

تشهد حالة الطقس في دبي اليوم جوا عاصفا مصحوبا بعواصف رعدية شديدة، إذ شهدت رياح «شرق - جنوب شرق» تتحول إلى غرب بسرعة تتراوح من 25 إلى 40 كيلومتر/ساعة وفقا لقناة الطقس العالمية.

الوطنية لإدارة الطوارئ في الإمارات تحذر من الطقس في دبي

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، دعت المواطنين للبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، كما أوصت بإيقاف السيارات مرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية حال سقوط الأمطار.

درجات الحرارة في دبي

وتصل درجة الحرارة الصغرى اليوم الثلاثاء في دبي 21 درجة مئوية، وتكون درجات الحرارة في دبي غدا الأربعاء 26 الكبرى والصغرى 22 .

الطقس في دبي اليوم

شهدت أغلب مناطق الإمارات، اليوم، حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، وغير مسبوقة، بحسب نفس الوقت من العام خلال الأعوام السابقة، كما شهدت سماء دبي برقا ورعدا، وفقا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات.

وشهدت المناطق سيولا وجريانا للأودية، وغزارة في الأمطار أدت إلى عرقلة حركة السير في بعض المناطق، وسط استمرار حالة جوية غير مستقرة وتراكم السحب واستمرار لهبوب الرياح النشطة والقوية والتي أدت إلى تدني الرؤية الأفقية.

توقف مطارات دبي بسبب الطقس

أعلنت مطارات دبي توقف عملياتها مؤقتا لـ25 دقيقة، بسبب عاصفة شديدة، مطالبة المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران جراء حالة الطقس في دبي.