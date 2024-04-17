محافظ بورسعيد يبحث آليات الرقابة على تحصيل رسوم النظافة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعا، لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحديد رسوم النظافة، مستعرضا تفاصيل القرار والخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحصيل الرسوم بشكل عادل والارتقاء بمنظومة النظافة في الدولة.

رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة حصر العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد القيمة المستحقة على كل عقار وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار وبالتنسيق مع مديرية الكهرباء.

وأصدر الغضبان قرارا بتشكيل لجنة داخل كل حي من أحياء المحافظة لمتابعة عمليات التحصيل طبقا لقرار مجلس الوزراء لمراجعة البيانات في جميع المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة، فضلا عن توعية المواطنين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات «رسوم النظافة» .