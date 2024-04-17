الغرفة التجارية تعلن تخفيض أسعار رغيف الخبز «الشامي والفينو» في بورسعيد 

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رئيس غرفة بورسعيد، أنه تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن خفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية، جرى التنسيق بين الغرفة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، وشعبة المخابز بالغرفة، لتخفيض أسعار رغيف الخبز الشامي والفينو، مع التأكيد على ثبات الوزن والحفاظ على مستوى الجودة.

تخفيض أسعار رغيف الخبز

وجرى الاتفاق على تخفيض أسعار رغيف الخبز الشامي والفينو مع ثبات الوزن والحفاظ على مستوى جودة الرغيف، لينخفض سعر رغيف المطاعم وزن 35 جرام من 125 قرشا إلى 80 قرشا، ورغيف الفينو وزن 35 جراما من 150 إلى 125 قرشا، ورغيف الفينو وزن 45 جراما من 200 إلى 175 قرشا.

ومن جانبه، أكد محمد سعده، على أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لسلسلة الإجراءات التي تتخذها الغرفة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأساسية.

وشدد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد على أن الانخفاض الذي تشهده العديد من أسعار السلع والمنتجات الأساسية، يأتي نتاجا للإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية، ومنها قرارات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، والقضاء على سعرين للعملة، وتدبير الدولار لعمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

وأوضح رئيس الغرفة، أن انخفاض سعر الدقيق ألقى بظلاله الإيجابية على انخفاض أسعار الخبز الشامي والفينو ومختلف المنتجات التي يدخل الدقيق في صناعتها، مشيدا بالاجراءات التي اتبعتها الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.