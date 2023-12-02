متى يتم تحصيل الرسوم على تطبيق إنستا باي؟.. إليك التفاصيل
كتب:
محمد سيف
10:51 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
تطبيق إنستا باي
بعد 28 يومًا أي في يناير 2024، يبدأ البنك المركزي في تحصيل الرسوم على تطبيق إنستا باي وفق حديث إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، ولم يتمّ تحديد تلك الرسوم لكنها ستكون رسومًا رمزية، وذلك بعد انتهاء مدة السماح المتاحة من البنك المركزي في نهاية ديسمبر الجاري.
عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي
حقق تطبيق إنستا باي انتشارًا واسعًا بين المواطنين بسبب سهولة الخدمات التي يقدمها تطبيق إنستا باي وهو التطبيق الأسرع في المدفوعات اللحظية بين البنوك وسداد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز والانترانت والمحافظ الإلكترونية.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي فإنَّ عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي تجاز 6 ملايين و200 ألف مستخدم، ما يؤكّد أنَّ التطبيق حقق نجاحًا كبيرًا بسبب ما يقدمه من خدمات في سرعة تامة ويوفر الوقت والجهد والزحام داخل مقرات البنوك.
رقم موحد في تطبيق إنستا باي
انضم 26 بنكًا إلى تطبيق إنستاي باي، وعند مقابلة عملاء تطبيق إنستا باي مشكلة في أثناء التحويل يجب الرجوع إلى خدمة العملاء الموحدة لإنستا باي وهو 15989، وكذلك يمكن الرجوع إلى أرقام خدمة العملاء على كل بنك وذلك وفقًا لحديث خبراء مصرفيون، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:
البنك الأهلي المصري: 19623
بنك مصر: 19888
بنك الإسكندرية: 19033
مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951
البنك الأهلي المتّحد: 19072
البنك الأهلي الكويتي: 19322
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555
البنك العربي: 19100
المصرف العربي الدولي (AIB): 19604
التجاري وفا بنك: 16222
بنك القاهرة: 16990
البنك التجاري الدولي (CIB): 19666
البنك العقاري المصري العربي: 19939
البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342
البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710
بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851
بنك (HSBC): 19007
بنك التعمير والإسكان: 19995
بنك الكويت الوطني: 19336
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668
بنك قناة السويس: 19093
المصرف المتّحد: 19200
بنك البركة: 19373
بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862
بنك أبوظبي الأول: 16555