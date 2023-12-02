متى يتم تحصيل الرسوم على تطبيق إنستا باي؟.. إليك التفاصيل

بعد 28 يومًا أي في يناير 2024، يبدأ البنك المركزي في تحصيل الرسوم على تطبيق إنستا باي وفق حديث إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، ولم يتمّ تحديد تلك الرسوم لكنها ستكون رسومًا رمزية، وذلك بعد انتهاء مدة السماح المتاحة من البنك المركزي في نهاية ديسمبر الجاري.

عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي

حقق تطبيق إنستا باي انتشارًا واسعًا بين المواطنين بسبب سهولة الخدمات التي يقدمها تطبيق إنستا باي وهو التطبيق الأسرع في المدفوعات اللحظية بين البنوك وسداد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز والانترانت والمحافظ الإلكترونية.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي فإنَّ عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي تجاز 6 ملايين و200 ألف مستخدم، ما يؤكّد أنَّ التطبيق حقق نجاحًا كبيرًا بسبب ما يقدمه من خدمات في سرعة تامة ويوفر الوقت والجهد والزحام داخل مقرات البنوك.

رقم موحد في تطبيق إنستا باي

انضم 26 بنكًا إلى تطبيق إنستاي باي، وعند مقابلة عملاء تطبيق إنستا باي مشكلة في أثناء التحويل يجب الرجوع إلى خدمة العملاء الموحدة لإنستا باي وهو 15989، وكذلك يمكن الرجوع إلى أرقام خدمة العملاء على كل بنك وذلك وفقًا لحديث خبراء مصرفيون، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:

البنك الأهلي المصري: 19623

بنك مصر: 19888

بنك الإسكندرية: 19033

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951

البنك الأهلي المتّحد: 19072

البنك الأهلي الكويتي: 19322

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555

البنك العربي: 19100

المصرف العربي الدولي (AIB): 19604

التجاري وفا بنك: 16222

بنك القاهرة: 16990

البنك التجاري الدولي (CIB): 19666

البنك العقاري المصري العربي: 19939

البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342

البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710

بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851

بنك (HSBC): 19007

بنك التعمير والإسكان: 19995

بنك الكويت الوطني: 19336

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668

بنك قناة السويس: 19093

المصرف المتّحد: 19200

بنك البركة: 19373

بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862

بنك أبوظبي الأول: 16555