«ابدأ»: نعمل على تطوير الصناعة بالبحث والتوسع في شراكات التعليم الفني

قال عبد الرحمن الزوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ، إنّ هناك اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم الفنى والمهني والتدريب لما يمثله من أهمية كبرى لتطوير وتقدم الأمم، مؤكدا أنّ المبادرة تفتح ذراعيها لجميع الأطراف للتعاون بشأن التدريب المهنى ومساعدة القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، الذي افتتحه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وحسن شحاتة وزير العمل، وعدد من الوزراء السابقين وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة والهجرة والإنتاج الحربي، وأكثر من 200 خبير عالمي في مجالات التدريب والتعليم الفني والتكنولوجي.

وأشار زوبع، إلى أنّ ملتقى ومعرض التعليم الفني إيدتوك 2024 أكبر تجمع للمهتمين بالتعليم الفني والمهني في مصر، لافتا إلى أنّ الشركة لديها اهتمام كبير بالمشروعات الكبرى ودعم الجهات الصناعية وتقنين أوضاعهم بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وأشار زوبع إلى أنّ الشركة من ضمن أهدافها الاهتمام بالصناعة، فضلا عن الاهتمام بعمليات البحث والتطوير، مضيفا أنّ الشركة ترحب بجميع الأطراف للمشاركة والتعاون من أجل تحقيق أهداف وخدمة الدولة، كما أنّ المبادرة ترحب بالتوسع في الشراكات الخاصة بالتعليم الفني والمهني والتدريبي والاستفادة من جميع الخبرات.

يأتي الحدث انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز مهم للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.