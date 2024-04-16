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دراما المتحدة

سلوى خطاب عن تكريمها من السيدة انتصار السيسي: «جه في وقته وكنت مبسوطة»

كتب:

منتصر سليمان
09:12 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
الفنانة سلوى خطاب

الفنانة سلوى خطاب

كشفت الفنانة سلوى خطاب، كواليس تكريمها من السيدة انتصار السيسي في احتفالية «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح»، وذلك خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي.

أشرف زكي يبلغ سلوى خطاب بالتكريم 

وقالت سلوى خطاب، أن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أبلغها بأن هناك تكريم لها من السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية.

وأضافت: «اللي بلغني الأستاذ أشرف زكي، كلموه لأنهم مكانوش عارفين يوصلولي، والحقيقة لما بشتغل مبستخدمش التليفون، وأوقات بقعد حوالى 20 ساعة طوال فترة التصوير مش برد على التليفون».

تفاصيل اللقاء مع السيدة الأولى 

وتابعت: «كلمني أشرف زكي وقالي أنتي فين بيدوروا عليكي، فيه تكريم، وأول ما قالي تكريم والسيدة الأولى اتفاجئت، والحقيقة اللقاء كان ممتع، وقولت للسيدة انتصار السيسي حضرتك متعرفيش التكريم دا جه في وقت كنت محتاجاه نفسيا ومعنويا، وعملي حالة من السعادة، والسيدة انتصار بتحسسك طول الوقت أنها مبسوطة بيك وبنجاحك، وعاملت كل السيدات بنفس الطريقة، كانت فرحانة بينا، وعايزة تسعدنا». 

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