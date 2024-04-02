حدث آخر 10 سنوات.. مبادرة «ابدأ» ركيزة أساسية لتوطين الصناعة المحلية

مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ» أحد أبرز التوجيهات التي انطلقت خلال الـ10 سنوات الماضية، والتي تهدف إلى الاعتماد على المنتج المحلي مع تقليـل الواردات، عن طريق تحفيز وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وأيضاً متناهية الصغـر في مصر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أهمية ودور مبادرة «ابدأ» وماذا قدمت خلال الفترة الماضية، وفقاً لآخر التقارير الحكومية الصادرة بهذا الشأن.

أهمية مبادرة «ابدأ»

تهدف مبادرة «ابدأ» إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كالتالي:

- تساعد المبادرة على تنويع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية المختلفة، ومن أبرزها: الصناعة، والزراعـة، والتكنولوجيا، والطاقة.

- تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي داخل الدولة المصرية.

- تحسين جودة المنتجات المحلية.

- تعزيز الاستقلالية الاقتصادية.

- توفير فرص عمل.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي بالقطاعات الحيوية المختلفة.

ما الذي قدمته مبادرة «ابدأ» تجاه توطين الصناعة؟

1- فحص 4586 مصنع متعثر ومخالف تقريباً على مستوى 25 محافظة في 10 مجالات مختلفـة خلال عام واحد.

2- انتشال العديد من المصانع مـن براثن الغلق والإفلاس والبيع.

3- تحقيق العديد من النجاحات بمجال توطين الصناعة، في بعض القطاعات الصناعية، ومن أبرزها الآتي: صناعة السـيارات الكهربائية، وصناعـة الإلكترونيات، وصناعة اللقاحات، ومستلزمات السكك الحديدية.

4- تقديم عدد من الحوافز.

5- تقديم جميع أوجه الدعم اللازم من أجل تقنين أوضاع المخالفين.

6- تقديم الدعم سواء الفني أو المادي اللازم للمتعثرين.

7- تقليل الفجوة الاستيرادية.

8- توفير فرص عمل.