كيفية حفظ وتسخين الطعام بطريقة سليمة.. «علشان الأكل مايبوظش»

في كثير من الأحيان، يتبقى فائض من الطعام لذا تحتفظ به السيدات داخل الثلاجة أو الفريزر وتعيد تسخينه مرة أخرى لتوفر مشقة وعناء طهي أكلات جديدة، وهناك نصائح ينبغي معرفتها لتسخين وحفظ الأطعمة بطريقة سليمة.

حفظ الأطعمة بطريقة سليمة

وقالت الدكتورة مروة شعير أستاذ الأغذية بمعهد بحوث الأغذية، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، إن الأهم من التسخين هو حفظ الأغذية بطريقة سليمة قبل إدخالها الثلاجة، إذ تؤثر طريقة الحفظ على سلامة الغذاء أكثر من عملية التسخين.

وأضافت أن أي طعام سواء أرز أو خضراوات أو لحوم أو أي نوع من البروتينات، يجب أنّ يُطهى بطريقة جيدة، وبعد مرحلة التسوية بساعتين فقط في درجة الحرارة العادية يمكن إدخاله الى الثلاجة، وفي الصيف يمكن إدخاله إلى الثلاجة بعد ساعة واحدة نظرا لأن درجة الحرارة تتجاوز في ذلك الفصل 40 درجة مئوية.

عدم فتح وإغلاق الثلاجة بصورة مستمرة

وتابعت أنه بعد إدخال الطعام الى الثلاجة، لابد من مراعاة أنّ تكون درجة الحرارة 4 درجات مئوية كحد أقصى، مع مراعاة عدم فتح وإغلاق الثلاجة بصورة مستمرة في أثناء وجود الطعام داخلها حتى تظل محتفظة بدرجة حرارتها بصورة جيدة: «لا يصح أبدًا أنّ يتم حفظ الطعام في الأواني الألمونيوم، والأواني المفضلة لذلك هي الزجاجية والبلاستيكية المخصصة لحفظ الأطعمة والخالية من المواد الضارة».