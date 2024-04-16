ضوابط صرف تعويض إصابة العمل.. اعرف المدة والشروط

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة ضوابط لصرف التعويض الخاص بإصابة العمل للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولكن حتى يحصل عليه كاملًا هناك وقت للتقديم عليه.

صرف التعويض اعتبارًا من اليوم التالي للإصابة

وتنص المادة 172 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على أنه يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة، اعتبارًا من هذا التاريخ، فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج، يصرف تعويض الأجر عن الأيام التي عولج فيها لدى جهة أخرى، إذا ما اعتمدت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشهادات الطبية ومدة العلاج في تلك الجهة.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة، وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن الشيخوخة.

ويتمّ صرف التعويض في جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة التحقيق، باستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض ورود نتيجة هذا التحقيق.

ويعتمد في صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبي الأولى عن حالة المصاب، وبطاقة التردد التي يؤشر عليها بما يفيد استلام المؤمن عليه لتعويض الأجر.

ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الانتقال يتم الصرف لمن يوكله بموجب توكيل يحول له الحق في الصرفـ كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض.

وإذا انتهت خدمة المصاب لأي سبب قبل انتهاء علاجه، تستمر الجهة الملتزمة بالصرف في صرف هذا التعويض حتى تحقق إحدى الوقائع المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة والمؤدية إلى انتهاء صرف هذا التعويض.

وعند ورود الإخطار بانتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد به، على مدد انقطاع العامل عن العمل، وما تمّ صرفه من تعويض، وذلك للتأكّد من صحة التعويض المنصرف.