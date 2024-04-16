هل يُصرف تعويض الأجر للمؤمن عليه المُتخلّف عن العمل بسبب الإصابة؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الحالات التي يتمّ صرف تعويض الأجر لها، ولكن هناك العديد من التساؤلات حول هل يُصرف تعويض الأجر خلال تخلف المؤمن عليه عن عمله بسبب الإصابة؟

صرف تعويض الأجر خلال فترة التخلف عن العمل

ووفقًا للمادة 171 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أنَّه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك.

يقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري

ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيًا بالنسبة لغيرهم، ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على 30، ويسري ذلك على كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عن الإصابة.

وفي جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيًا كان وقت وقوعها.