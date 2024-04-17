«معلومات الوزراء»: المدارس التطبيقية تكسب الطلاب مهارات سوق العمل المحلية والدولية

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر قامت بالعديد من المبادرات لدعم تطبيق التكنولوجيا الحيوية، وذلك من خلال فتح العديد من التخصصات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية في الجامعات المصرية، لافتا في تحليل معلوماتي تناول من خلاله مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة له إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة)؛ لإنشاء مدرسة مصر الحيوية للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات تكنولوجيا الصناعات الحيوية في أكتوبر 2023، بهدف إكساب الطلاب الجدارات التي يحتاج إليها سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

الجدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، بلغت نحو 70 مدرسة على مستوى المحافظات المصرية، وتتميز بالعديد من التخصصات الجديدة، على سبيل المثال مايلي:

- الطاقة النظيفة.

- السياحة المستدامة.

- الطاقة المتجددة.

- الذكاء الصناعي.

- تكنولوجيا صناعة الحُلي والمجوهرات.

- الألعاب الرقمية.

- زراعة النخيل.

- الطباعة ثلاثية الأبعاد.

- الهندسة الزراعية.

- التصنيع الغذائي.

- الصناعات الدوائية.

- مراقبة الجودة، واللوجستيات.

تصميم برامج في إطار الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا والهندسة الوراثية

ولفت معلومات الوزراء إلى تصميم برامج في إطار «الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا والهندسة الوراثية»، تهدف إلى إعداد قاعدة علمية في مجال التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية؛ للارتقاء التكنولوجي، وخلق فرص عمل جديدة، وإنتاج مستحضرات حيوية مصرية ذات قدرة تنافسية عالية، وتتبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ برامج الاستراتيجية، وتقوم على إدارتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مركز التعاون العلمي والتكنولوجي بها.

التكنولوجيا الحيوية قادرة على إحداث تغيرات جذرية في مجالات متعددة

وأوضح التقرير أن التكنولوجيا الحيوية أصبحت لديها القدرة على إحداث تغيرات جذرية في مجالات متعددة، بداية من القطاع الطبي إلى الاستدامة البيئية؛ إذ تقدم آليات لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في وقتنا هذا.