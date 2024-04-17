رضا حجازي يكشف خطة تطوير التعليم الفني.. توسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، أن هناك خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفني، على الرغم من التحديات الرهنة، موضحا أن الصورة الذهنية للتعليم الفني بدأت تتغير، تزامنا مع التوجيهات السياسية بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

خطة الحكومة لتطوير منظومة التعليم الفني

وأضاف وزير التعليم خلال ملتقى التعليم الفني والتدريب المزدوج أن هناك خطة لدى الحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال خمس محاور، تتضمن «تحسين جودة التعليم الفني وتطوير معايير الجودة، وتحسين مهارات المعلمين، لأنه العمود الفقري للعملية التعليمية، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وتشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني».

تكريم أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية على هامش الملتقى

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقيادات التعليم الفني، المعرض المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية علي مدار يومين للرد على استفساراتهم.

ويصاحب المعرض أحداثا وفاعليات جانبية، وتعقد ندوات للطلاب الزائرين، لتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة المشروعات، وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كل المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

يذكر أنه من المقرر أن يكرم وزير التعليم، أوائل حملة الشهادة الثانوية الفنية، على هامش الملتقى، في إطار تقليدي سنوي، يشهده الملتقى.