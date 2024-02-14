«أبوقرقاص» تحصد المركز الأول بمسابقة أوائل طلاب الثانوية العامة 2024 بالمنيا

فازت إدارة أبوقرقاص التعليمية بالمركز الأول في مسابقة أوائل طلاب الثانوية العامة 2024، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، داخل مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية العسكرية للبنين.

وحصدت إدارة أبوقرقاص المركز الأول بعد حصولها علي مجموع 200.5 درجة، والمركز الثاني إدارة المنيا بمجموع 195.5، والمركز الثالث إدارة مغاغة التعليمية بمجموع 194.5، والمركز الرابع إدارة ديرمواس التعليمية بمجموع 192.5 درجة.

تسليم جوائز المركزين الأول والثاني

حضر حفل تسليم جائزتي المركز الأول والثاني كل من المهندس حمدي مصطفي وكيل وزارة التعليم في المنيا، والدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام، والدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس أمناء التعليم، وسحر عبد الرحيم مدير التعليم الثانوي بالمديرية، هشام عزام مدير التعليم الثانوي بالإدارة التعليمية، عماد عبد البديع مدير مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف.

واستلم كأس المركز الأول فريق إدارة أبوقرقاص التعليمية ويضم كل من الطلاب ملك عيد فتحي، ريهام جمال محمود، شعبة علمي علوم، شهد جمال نرمين نادي، بالشعبة الأدبية، خلود يحي، رولا هاني، شعبة علمي رياضة، وجميعهم بمدرسة قاسم آمين الثانوية للبنات، بإشراف خضرة علي عبد الرازق كبير مُعلمين بالمدرسة.

مشاركة 54 طالبا يمثلون 9 إدارات تعليمية

وقال وكيل وزارة التعليم، إن المسابقة ضمت 54 متنافسا بواقع 6 طلاب من كل إدارة تعليمية في محافظة المنيا ويبلغ عددها 9 إدارات، وتسلمت إدارة أبوقرقاص كأس المركز الأول، وإدارة المنيا التعليمية كأس المركز الثاني.

وخلال حفل تسليم الجوائز قدم فريق كورال مديرية التربية والتعليم بقيادة أمل النزهي موجه عام التربية الموسيقية مجموعة من الأغاني الوطنية.

وضمت لجنة الإشراف وتحكيم المسابقة فريق من الموجهين العموم والأوائل وهم: وفاء علي عبد الرحيم، موجه عام علم النفس والاجتماع، علاء أحمد محمد، موجه أول علم النفس، نجلاء رمضان محمد، موجه عام الفلسفة، حنان حسين محمود، موجه عام إنجليزي، إكرام محمد أحمد، موجه أول علوم، هبة إبراهيم عبد الحميد موجه عام العلوم، مني محروس نسيم موجه عام الرياضيات، طارق حلمي عبد الوهاب موجه عام الدراسات، محمد مكادي موجه عام اللغة العربية، حمادة محمد رمضان، موجه أول اللغة العربية، حسين أبو الحسن، موجه إنجليزي، راشد رشاد موجه التربية الاجتماعية، أمل النزهي، موجه عام التربية الموسيقية.

وضمت لجنة تنظيم المسابقة كل من: سحر عبد الرحيم مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التعليم، وحيد محمد رئيس قسم التعليم الثانوي، طه حسين، ومحمد سمير عضوا التعليم الثانوي، صفوت محمود، موجه اتحاد الطلاب، أحمد سيد عضو فني اتحاد الطلاب.