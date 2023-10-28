انطلاق مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية اليوم

يعقد اليوم بحضور القياده السياسية، مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية، الذي يتضمن عددًا من الفعاليات، ويشمل تفقد عدد من الأجنحة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها صناعات الآلات والمعدات والماكينات وقطاع الصناعات الهندسية.

رجال الصناعة المصريين العرب يشاركون

من المقرر أن يشارك في المؤتمر عددا كبيرا من رجال الصناعة والمستثمرين المصريين العرب والأجانب، فضلاً عن ممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن.

أعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة

كما يشارك أيضا، أعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية في مصر، كذلك عددا من رجال الأعمال.

كذلك يشارك في المؤتمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول، ولفيف من المشاركين بالمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية.