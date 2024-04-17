بدء إنشاء 13 مشاية جديدة بشواطئ مصيف بلطيم في كفر الشيخ

بدأت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ بإنشاء 13 مشاية جديدة بشواطئ المصيف، في إطار الاستعدادات لموسم صيف 2024، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إنشاء 13 مشاية جديدة بشواطئ بلطيم

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء أعمال إنشاء 13 مشاية للوصول للشاطئ موزعة على جميع مناطق المدينة، وذلك تسهيلًا على كبار السن وذوي الهمم للوصول للشاطئ، بعد تلقي الكثير من الشكاوى من صعوبة الوصول إلى الشاطئ وخاصةً من كبار السن وذوي الهمم.

وأضاف أنه جرى البدء بفرد طبقة أساس بالأرضية على أنّ يتم تركيب بلدورات بالجانبين، وتركيب بلاط انترلوك بالأرضيات، بما يتوافق مع المظهر الحضاري والجمالي لمدينة مصيف بلطيم.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلومترا في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.