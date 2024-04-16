رئيس جامعة كفر الشيخ: بدء تجهيز الكليات للامتحانات العملية في الترم الثاني

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم، اجتماعه الشهري لمناقشة المستجدات التي تخص الجامعة، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس بتقديم خالص التهنئة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، بمناسبة عيد الفطر.

تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة

ووجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس العمداء بضرورة متابعة العملية التعليمية بكليات الجامعة، ومتابعة تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها، مؤكدا على بدء تجهيز كليات الجامعة للامتحانات العملية والنظرية للفصل الدراسي الثاني، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية طبقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

العمل على زيادة الموارد الذاتية لكليات الجامعة

وشدّد رئيس جامعة كفر الشيخ على تشجيع البحث العلمي التطبيقي لحل المشكلات المجتمعية والصناعية، والتقدم للحصول على تمويل للمشروعات البحثية من المصادر المحلية والدولية، مناقشا ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، ودعم أنشطة القوافل الطبية البيطرية والزراعية بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً.

الاهتمام بالتصنيفات الدولية

وناقش المجلس ضرورة الاهتمام بالتصنيفات الدولية التي تعكس جودة العملية التعليمية وتعمل على جذب العديد من الطلاب من كافة دول العالم، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، والعمل على استحداث وتطوير المجلات العلمية للجامعة.