محافظ كفر الشيخ: لدينا 7 مواقع جاهزة لتوريد القمح في مركز دسوق

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جاهزية 7 مواقع لتوريد القمح بمركز دسوق، «صوامع مطحن دسوق بسعة 3500 طن، وصوامع أبو خشبة بشباس الملح بسعة 60 ألف طن، وشونة مطحن دسوق بسعة 9500 طن، وشونة شباس الملح بسعة 2800 طن، وشونة أبو مندور بسعة 1400 طن، وشونة العجوزين بسعة 4000 طن، وشونة الفار 4000 طن»، وذلك بالتنسيق مع إدارة دسوق الزراعية وإدارتي تموين البندر وفقًا للضوابط الموضوعة.

تجهيز 7 مواقع لتجميع واستلام محصول القمح بمركز دسوق

وأكد المحافظ، أنّه تم تجهيز 7 مواقع لتجميع واستلام محصول القمح بمركز دسوق، ضمن 25 موقعاً تم تجهيزها على مستوى محافظة كفر الشيخ، وتم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة تتمتع بموقع جغرافي متميز لزراعة مختلف أنواع المحاصيل، مثل «الأرز، والقمح، والقطن، والذرة، وفول الصويا، وبنجر السكر، والبطاطس، والخضراوات، والفواكه»، وغيرها من الحاصلات الزراعية، وتُعد من أولى المحافظات إنتاجاً للأرز والقطن على مستوى الجمهورية.