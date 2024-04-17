محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة بلبيس الصناعية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية المخطط التفصيلي لمنطقة بلبيس الصناعية بمساحه 289.6 فدان، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لموقف الشوارع قطع الأراضي طبقاً للمخطط المعتمد لتلك المنطقة دعما للاستثمار بها.

اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة بلبيس الصناعية

أكد محافظ الشرقية أن اعتماد المخطط التفصيلي يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية والحد من النمو العشوائي بها، مشيرا إلى أن الدولة تشهد طفرة خلال هذه الفترة من دعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة للاندماج في السوق الصناعية.

المساحة الإجمالية لمنطقة بلبيس الصناعية تبلغ 289.6 فدان

وأضاف مدير الاستثمار بالمحافظة أن المساحة الإجمالية لمنطقة بلبيس الصناعية تبلغ 289.6 فدان وتضم 294 مصنع يعمل بهم أكثر من 20 ألف عامل، بحجم استثمارات يصل إلى 2 مليار جنيه في مختلف الأنشطة والصناعات «الغذائية - الورقية - والهندسية -المعدنية -الكهربائية - مواد بناء» بالإضافة إلى أنشطة صناعية أخرى.