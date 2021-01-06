اعتماد أول مخطط استراتيجي لـ«محلة دمنة» بعد 11 عاما من تحويلها لمدينة

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، أول مخطط استراتيجي لمدينة محلة دمنة بعد أن تحولت من قرية إلى مدينة عام 2009، وذلك بهدف التيسير على المواطنين للحصول على تراخيص البناء، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وقال المحافظ في بيان له، إنه سيتم قريبًا الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمدينة جمصة وأيضًا باقي قرى مركز المنصورة، ويتم التنسيق حاليًا مع كافة الجهات المختصة لإعداد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لباقي مدن وقرى المحافظة، موضحًا أن إجمالي ما اُعتمد من كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والمعدلة بلغ 88 مخططًا على مستوى المحافظة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار العمل المستمر والجهود التي تبذلها محافظة الدقهلية، من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بهدف الانتهاء من كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية على مستوى المحافظة.

وأكد أن المخطط الذي اُعتمد يشمل كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكنية والسكنية المختلطة والخدمية، وكذا عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتًا إلى أن الانتهاء من كافة المخططات يستهدف التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وأوضح، أن المخطط يساهم بشكل كبير في إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.

ومن جانبها، قالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، إن العمل متواصل من أجل الإنتهاء من كافة المخططات، وذلك وفقًا لتعليمات المحافظ للتيسير على المواطنين لاستصدار تراخيص البناء اللازمة لهم بنطاق المحافظة.