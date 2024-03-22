حصاد التنمية المحلية في أسبوع.. اعتماد مخطط 67 منطقة صناعية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 15 حتى 22 مارس الجاري 2024.

السبت 16 مارس

أعلن وزير التنمية المحلية انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت خلال الفترة من 24 فبراير الماضي حتى الجمعة 15 مارس 2024، والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، حيث نجحت الدولة على مدار تلك المرحلة في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالفا، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 616 فدانا بمحافظة بورسعيد.

الأحد 17 مارس

شارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية «بديل العشوائيات»، وتوفير «حياة كريمة» لأهالينا سكان هذه المناطق، وتطوير هذه المناطق، وذلك عقب الانتهاء من تسكين أهالينا الذين كانوا يعيشون في مناطق غير آمنة.

الاثنين 18 مارس

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن اعتماد الوزارة لمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي وذلك لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية وذلك بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر في إطار دعم الاستثمار.

الثلاثاء 19 مارس

بعث وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة واسترداد العزة والوطنية.

كما شارك وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 282 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد خلال الاجتماع أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة ونحن في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.

الجمعة 22 مارس

في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة مع المحافظين، تتابع وزارة التنمية المحلية التصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.