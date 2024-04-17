خبير سياسي: جهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين «مقدرة» عند الجميع

أكد أستاذ العلوم السياسية إكرام بدر الدين، أنّ جهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين «مقدرة» لدى الجميع، إذ سعت لتحقيق أهدافًا إنسانية وقانونية وسياسية ودبلوماسية، أهمها إدخال المساعدات لقطاع غزة.

معبر رفح مفتوح منذ اندلاع الأزمة

وشدد عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامية دعاء جاد الحق، أنّ معبر رفح مفتوح منذ اندلاع الأزمة، ولم يُغلق في أي وقت، لافتا إلى أن الإعاقة كانت تأتي من الجانب الإسرائيلي.

ثوابت موقفها تجاه القضية

وأضاف أنّ مصر أكدت ثوابت موقفها تجاه القضية، وهو رفض تهجير المدنيين لأي مكان، لما يمثله لذلك من إنهاء للقضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بالمُعدلات المطلوبة، ولفترة زمنية ممتدة.

وأشار إلى جهود مصر من أجل التوصل إلى هدنة، وذلك بالمشاركة في عدة مفاوضات سواء في باريس أو القاهرة أواللقاء مع الفلسطينيين وممثلي إسرائيل، مؤكدًا أنها كانت تتحرك على مستوى آخر لضرورة التوصل إلى حل سياسي لحل هذه الأزمة.