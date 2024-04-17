رئيس «قضايا الدولة» يعلن موعد تسليم جوائز وقف «الفنجري» 2024

قرر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، ناظر وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة بحوث خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، تحديد موعد تسليم جوائز المسابقة للفائزين عن العام الجاري، 29 أبريل، بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن في 42 شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين في الثانية عشرة ظهرا.

أعلان الفائزين أول أبريل

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للوقف سبق وأعلنت نتيجة المسابقة بتاريخ 1/4/2024، وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

أولاً: في موضوع: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي

- الفائزة بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه هي:

أسماء أحمد إبراهيم فرج الله، معيدة بكلية التجارة جامعة الأزهر.

- الفائزان بالجائزة التقديرية، وقدرها 7000 جنيه لكل فائز، هما:

1ـ الدكتورة مروة فتحي السيد البغدادي، أستاذ مساعد، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية.

2- محمود عبد المعز عبد الرحمن سيد إمام وخطيب ومدرس.

ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه لكل فائز، وهم:

1ـ الدكتور حاتم مصطفى محمد أبو سعيدة مدرس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع المنوفية.

2- الدكتور سيد حسن عبد الله حسن أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع أسيوط.

3- حسن سيد محمد حسين، إمام وخطيب ومدرس.

4- الدكتور باسم شحاتو علي البربري، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع دسوق.

5- الدكتور مسعود عبود عبد المنعم عرابي مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

6- الدكتور عادل محمد أبو الهيثم، كبير أئمة بالأوقاف، حاصل على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.

تجديد الخطاب الدعوي

ثانيًا: في موضوع تجديد الخطاب الدعوي الإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:

ـ الفائز بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه هو الدكتور حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة المنيا قسم الدراسات الإسلامية.

ـ الفائزان بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه لكل فائز، وهما:

1- الدكتورة راندا محمد عبد الرحمن محمود رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات.

2- دكتور محمود علي علي أحمد برايا مدرس بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة جامعة الأزهر.

ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه لكل فائز، وهم:

1ـ دكتور خلف محمد متولي نصار أستاذ مساعد العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية في منيسوتا.

​2- أبرار سيد حسن عبد الله حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون.

3- دكتور محمد فتحي فرج بيومي​ أستاذ بجامعة المنوفية كلية العلوم قسم علم الحيوان.