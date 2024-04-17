التغيرات المناخية تضرب الإمارات.. ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 75 عاما

ضربت التغيرات المناخية دولة الإمارات العربية المتحدة، وصرح المركز الوطني للأرصاد، أن البلاد شهدت أعلى كميات هطول أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في عدة مناطق، وهي الأكبر منذ بداية تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، أي منذ حوالي 75 عاماً.

فيضانات دبي

وأكد المركز، في بيان صباح الأربعاء، أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء، تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.

وأفاد المركز بتسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة خطم الشكلة بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، كما سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق مختلفة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وتجنب مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، ومن المتوقع استمرار العواصف يوم الأربعاء، كما تجدر الإشارة إلى أن محطة الشويب سجلت 287.6 ملم في تاريخ 9 مارس 2016.

أمطار غزيرة في دبي

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن هطول الأمطار بهذه الغزارة يعتبر حدثا استثنائيا يساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في الإمارات، ويعزز أيضا مخزون المياه الجوفية في الدولة بشكل عام.

ونتيجة للأمطار الغزيرة، أعلنت دولة الإمارات استمرار تعليق الدراسة في المدارس واعتماد نظام التعليم عن بُعد يوم الأربعاء.