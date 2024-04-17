مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم نائبة محافظ أسوان السبت المقبل

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة محافظ أسوان، في حفل افتتاح الدورة الثامنة يوم السبت المقبل، إذ يمنحها المهرجان جائزة سيدة أسوان، تقديرا لدورها في مجال العمل العام والتنموي.

تكريم غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم غادة أبوزيد، التي تعتبر أول سيدة أسوانية تتولى منصب نائب المحافظ، يأتي لدورها اللافت في خدمة المجتمع الأسواني من خلال عملها، فضلا عن دعمها لقضايا المرأة في المحافظة.

وتولت الدكتورة غادة أبوزيد منصب نائبة المحافظ، بعد مسيرة علمية متميزة، فهي خريجة كلية الهندسة تخصص هندسة الحاسبات والنظم، وحصلت على الماجستير في الهندسة الكهربية، فيما حصلت على درجة الدكتوراه في هندسة وعلوم الحاسب من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

تفاصيل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وجرى اختيار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، إذ يجرى إهداء خاص تكريم السينما التونسية في حفل الافتتاح، يعقبه عرض الفيلم التونسي بنات ألفة، للمخرجة كوثر بن هنية، فضلا عن عرض فيلم كواليس للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة.

المكرمين فى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ويكرم المهرجان هذا العام، الفنانة غادة عادل والفنانة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته المقبلة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي.