غادة عادل وصناع مسلسل حالة خاصة يحتفلون باليوم العالمي للتوحد

شارك صناع مسلسل حالة خاصة اليوم، في احتفالية اليوم العالمي للتوحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والفنانة غادة عادل، وطه الدسوقي وحسن أبو الروس ووئام مجدي وعلي السبع، والمنتج طارق الجنايني، كما حضرت الفنانة الهام شاهين، عمرو منسي، أمير شاهين.

تهدف احتفالية هذا العام، إلى جلب منظور عالمي شامل حول التوحد، من خلال التركيز بشكل فريد على أصوات وتجارب الأفراد المصابين بالتوحد أنفسهم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأشخاص المصابين بالتوحد، ليتمكنوا من تحقيق النجاح.

وشارك في الفعالية مجموعة من المتحدثين المصابين بالتوحد من جميع مناحي الحياة، يمثلون 6 مناطق بأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

وتنظم إدارة الاتصالات العالمية بالأمم المتحدة هذه الفعالية، بالتعاون الوثيق مع معهد التنوع العصبي، وهي منظمة ذات عضوية عالمية شاملة أسستها وتقودها الأقليات العصبية ويديرها المتطوعون ومقرها سويسرا، وتتواجد المنظمة حاليًا في 23 دولة على مستوى العالم، وتعد أكبر مبادرة للتنوع العصبي وأكثرها تمثيلًا عالميًا وتنوعًا.

وتهدف إلى تمثيل وتمكين الأقليات العصبية، وتعزيز القبول والتقدير والتعليم والدعوة إلى تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

ويشارك في رعاية هذا الحدث البعثتين الدائمين وإيطاليا وبولندا لدى الأمم المتحدة، بدعم من مجموعة التوحد والتأمين والاستثمار والتنوع العصبي.