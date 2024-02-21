غادة عادل: حالة وحيدة أتزوج فيها من رجل غير مجدي الهواري

تحدثت الفنانة غادة عادل، عن احتمالية زواجها مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة، بعد زواج طليقها المخرج مجدي الهواري من دنيا عبد المعبود.

شرط غادة عادل للزواج مرة أخرى

قالت غادة عادل خلال تصريحات تليفزيونية، إنها لا تعارض فكرة الزواج نهائيا، ودائما ما يوجه لها أسئلة عن موعد زواجها، لكنها تنتظر الشخص المناسب، الذي سيتحمل ظروف عملها وأولادها، موضحة: «شرطي الوحيد إن ولادي يوافقوا، عشان مقدرش أكون أنانية، لو هعمل حاجة متأثرش على اللي حاوليا».

مسلسل «حالة خاصة»

كانت غادة عادل، حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية، بمشاركتها فى بطولة مسلسل «حالة خاصة»، التي تدور أحداثه حول المحامي (نديم أبو سريع)، الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه «أماني النجار»، وتمتلء رحلة «نديم» بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، وئام مجدي، أحمد الأزعر، أدم وهدان، وغيرهم.