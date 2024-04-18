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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تستسلم للضغوط

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:00 ص | الخميس 18 أبريل 2024
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يُعرف عن مولود برج الحمل بالحماس ويعرف عنه قوة الشخصية والثقة في النفس، كما أنه شخص حنون يحب البهجة والمرح ويكون قادرا على نشر البهجة بين أصدقائه، ودائما ما تجده يجيد التعامل مع الحيوانات الأليفة وتربيتها والعناية بها.

وفي السطور التالية نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي اليوم الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

لا تستسلم للضغوط النفسية، وحاول التخلص منها حتى لا تتسبب في تعطيل العمل، وحافظ على مكانتك فى الفريق الخاص بك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني.

برج الحمل اليوم عاطفيا

الصراحة والوضوح من أهم أسباب استمرار العلاقات ومن الجيد أن تحرص على التواصل مع شريك حياتك وفهم احتياجاته وتقديم الدعم والتفهم له حتى تحافظ على حبه.

برج الحمل اليوم صحيا

ابتعد عن تناول الأطعمة الخالية من الدهون وابتعد عن السهر لفترات.

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بقلم رحاب عبدالراضي