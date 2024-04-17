فيديو إنقاذ قطة من الغرق في الإمارات ينال إعجاب الملايين: «الراحمون يرحمهم الله»

نال فيديو إنقاذ قطة من الغرق في مياه الأمطار الغزيرة التي غطت أجزاء واسعة من دولة الإمارات بالأمس، إعجاب الملايين من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تمكنت إحدى الدوريات التابعة لشرطة دبي من إنقاذ القطة، التي كانت متشبثة بمقبض سيارة.

إنقاذ قطة من الغرق

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي الفيديو تحت عنوان «الراحمون يرحمهم الرحمن»، الذي أظهر القطة في حالة من الخوف الشديد جراء الأمطار الغزيرة التي غطت الشوارع، وبعدما ظلت في هذا الوضع فترة من الوقت أمسكها أحد عناصر فرق الإنقاذ برفق، ونقلها مستخدماً قاربًا بلاستيكي، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

«ناس الإمارات ناس خير ورحمة»، هكذا عبر مالك عبد الله، أحد رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدًا بالفيديو الإنساني الذي شهد تسارع أفراد شرطة دبي لإنقاذ القطة من الغرق، وقالت نورهان سامي: «فيديو إنساني أثر فيا كتير.. الله يحمي الإمارات وأهلها»، فيما قال وائل محمد: «الراحمون يرحمهم الله.. ربنا يجعله في ميزان حسناتك».

أمطار غزيرة في الإمارات

يذكر أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، إذ أكد المركز الوطني للأرصاد الإمارتية أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت بالأمس تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.

وأدت تلك الأحداث الاستثنائية إلى انتشار أفراد الفرق الميدانية التابعة لمختلف الإدارات ذات الصلة في مقدمتها الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والإدارة العامة للعمليات ممثلة في غرفة القيادة والسيطرة ومركز المرونة في مختلف أماكن تجمعات الأمطار لتقديم المساعدة الفورية للسيارات والأشخاص العالقين حسب أولوية الحالة التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.