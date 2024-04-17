إيقاف رحلات «مصر للطيران» إلى دبي بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة مصر للطيران، إيقاف رحلاتها موقتا إلى دبي لسوء الأحوال الجوية بالإمارات العربية المتحدة، ما ترتب عليه توقف الحركة الجوية.

إيقاف الرحلات بشكل مؤقت

وأضافت مصر للطيران، في بيان اليوم، أن الشركة أوقفت بشكل مؤقت تسيير رحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس؛ وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى.

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو 966122297777+.